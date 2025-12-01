"Colombia es la capital del reggaetón": De La Ghetto habla de su nueva era musical

A inicios de los 2000, el reguetón llegó para quedarse y desde Puerto Rico hubo una revolución que, hasta ahora, ha sido difícil de igualar en muchas regiones. En esa ola de artistas que aparecieron también estuvo Rafael Castillo Torres, conocido por su nombre artístico De la Ghetto, que entró a romper al lado de los grandes como Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre otros.

Durante su reciente visita a Colombia, en donde estuvo también en Medellín acompañando a J Balvin, De La Ghetto reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras esenciales del reggaetón. Con casi dos décadas de trayectoria, el artista conversó con Blu Radio sobre su estrecha relación con el país, el lanzamiento de su nuevo EP “Starlight” y el futuro del género urbano.

Colombia, un capítulo clave en su carrera

De La Ghetto no dudo al describir el vínculo que lo une al país desde los inicios de su carrera. Para él, Puerto Rico seguirá siendo la meca del reggaetón, pero asegura que la capital del género es Colombia, especialmente Medellín.

“Gracias a los colombianos el reggaetón se impulsó y se llevó a otro nivel”, afirmó. Recordó que su primera visita fue en 2006 durante un festival en Cali, y que en 2007 realizó su primera gira junto a Jowell & Randy, J Álvarez, J Dalmata y un joven J Balvin “que todavía no había explotado”. Desde entonces, asegura, Colombia se convirtió en un territorio decisivo para expandir su música a Europa, Estados Unidos y otros mercados.



“Starlight”: el EP más importante de su carrera reciente

El motivo central de su visita es el lanzamiento de “Starlight”, el tercer EP de la trilogía que inició en mayo con “Daylight” y se fortaleció en agosto con “Moonlight”. Mientras que los dos primeros exploraron sonidos afrobeat, reggaetón nocturno, electrónica y merengue, este cierre —según él— es su proyecto más completo y personal.

“Este es el mejor EP que he lanzado en años. Es la esencia de La Ghetto: reggaetón romántico, pesado, R&B, trap y calle. Es una mini masacre musical”, dijo.

En “Starlight” participan Arcángel, Ñengo Flow y Midnight, artista emergente del trap puertorriqueño en quien De La Ghetto dice verse reflejado: “Veo en él al De La Ghetto de 2006”.

El artista explicó que llevaba más de un año sin lanzar música propia, publicando solo remixes y colaboraciones. Esa pausa lo llevó a estructurar el regreso en formato de EP.

“Estamos en una era muy rápida. Si sacas un álbum de 18 canciones, en tres meses ya la gente quiere algo nuevo. Con un EP eliges solo los temas que son, sin relleno”, explicó.

El reto más grande fue superar los dos primeros lanzamientos, especialmente teniendo un título tan simbólico: “Starlight”. “Ya entramos a los élites: Don Omar, Daddy Yankee, Tego Calderón, Wisin & Yandel. Este es un reggaetón más maduro, más consciente; un Yeezy 2025 fresh”, al lado de artistas como Blessd o Mora.