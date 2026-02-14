Magnetos, la nueva tecnología que revoluciona la cirugía contra la obesidad en Colombia.

El doctor Ricardo Nassar, director del Centro de Cuidado Clínico de Obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó que esta tecnología ya es una realidad en Colombia.

“Definitivamente es el presente. Ya realizamos los primeros procedimientos hace dos semanas en tres pacientes, con resultados efectivos y seguros”, explicó.

El método consiste en el uso de pequeños magnetos que, mediante un procedimiento mínimamente invasivo, crean una nueva conexión intestinal para acelerar el paso de los alimentos y generar una respuesta neurohormonal que mejora el funcionamiento del páncreas, ayuda a controlar la diabetes y favorece la pérdida de peso.

Según el especialista, el avance simplifica la cirugía bariátrica tradicional y reduce tiempos de recuperación. “Es un procedimiento ambulatorio. El paciente entra y sale el mismo día”, señaló.



Nazar también insistió en que la obesidad debe entenderse como una enfermedad crónica y no como un problema estético. Recordó que en Colombia cerca del 64% de la población presenta sobrepeso u obesidad, y advirtió que el tratamiento debe ser integral, combinando cirugía, medicamentos, nutrición, ejercicio y acompañamiento psicológico.

“Esto no se resuelve con una pastilla mágica. Requiere seguimiento de por vida”, concluyó.