Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una opción confiable para miles de apostadores que revisan los resultados oficiales todos los días con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|13 de febrero 2026
|2611 - 0
|Sinuano Día
|12 de febrero 2026
|4684 - 1
|Sinuano Día
|11 de febrero 2026
|3423 - 5
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluyendo fines de semana y festivos, lo que permite a los jugadores participar sin interrupciones.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando que los apostadores consulten rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la confianza en este tradicional juego de chance.
El Sinuano Día ofrece varias modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y preferencias. Las principales opciones son:
Esta variedad permite que tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentren una modalidad acorde a sus expectativas.
El valor de las apuestas es accesible para todo tipo de público. Los montos van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta flexibilidad ha sido uno de los factores que mantiene vigente su popularidad en la región Caribe y otras zonas del país.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a sus procesos claros, horarios definidos y regulación vigente, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano, seguido diariamente por miles de apostadores.