Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una opción confiable para miles de apostadores que revisan los resultados oficiales todos los días con la expectativa de ganar.



Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 13 de febrero 2026 2611 - 0 Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1 Sinuano Día 7 de febrero 2026 5852 - 5 Sinuano Día 6 de febrero 2026 8866 - 0 Sinuano Día 5 de febrero 2026 2996 - 6 Sinuano Día 4 de febrero 2026 4195 - 6

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluyendo fines de semana y festivos, lo que permite a los jugadores participar sin interrupciones.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando que los apostadores consulten rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la confianza en este tradicional juego de chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y preferencias. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentren una modalidad acorde a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El valor de las apuestas es accesible para todo tipo de público. Los montos van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta flexibilidad ha sido uno de los factores que mantiene vigente su popularidad en la región Caribe y otras zonas del país.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, en buen estado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a sus procesos claros, horarios definidos y regulación vigente, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano, seguido diariamente por miles de apostadores.