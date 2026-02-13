Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una alternativa confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados todos los días.



Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1 Sinuano Día 7 de febrero 2026 5852 - 5 Sinuano Día 6 de febrero 2026 8866 - 0 Sinuano Día 5 de febrero 2026 2996 - 6 Sinuano Día 4 de febrero 2026 4195 - 6 Sinuano Día 3 de febrero 2026 9230 - 0

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones, incluso los fines de semana y festivos.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando una consulta rápida y segura. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la confianza de los jugadores en este tradicional chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad convierte al sorteo en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su popularidad en varias regiones del país.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con procesos claros, horarios definidos y regulación vigente, el Sinuano Día reafirma su posición como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.