Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una alternativa confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados todos los días.
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|12 de febrero 2026
|4684 - 1
|Sinuano Día
|11 de febrero 2026
|3423 - 5
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones, incluso los fines de semana y festivos.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando una consulta rápida y segura. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la confianza de los jugadores en este tradicional chance.
El Sinuano Día ofrece distintas modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:
Esta variedad convierte al sorteo en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.
Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su popularidad en varias regiones del país.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Con procesos claros, horarios definidos y regulación vigente, el Sinuano Día reafirma su posición como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.