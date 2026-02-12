Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una opción confiable para miles de jugadores que siguen sus resultados a diario.



Número ganador del Sinuano Día hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 12 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 12 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1 Sinuano Día 7 de febrero 2026 5852 - 5 Sinuano Día 6 de febrero 2026 8866 - 0 Sinuano Día 5 de febrero 2026 2996 - 6 Sinuano Día 4 de febrero 2026 4195 - 6 Sinuano Día 3 de febrero 2026 9230 - 0 Sinuano Día 2 de febrero 2026 7063 - 6

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., lo que permite a los apostadores consultar la información de forma rápida y segura. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la confianza en el juego.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades para adaptarse a diversos presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad hace que el sorteo sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su popularidad en varias regiones del país.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con procesos claros y regulados, el Sinuano Día reafirma su posición como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.