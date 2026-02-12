Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una opción confiable para miles de jugadores que siguen sus resultados a diario.
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 12 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|12 de febrero 2026
|3423 - 5
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días del año. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., lo que permite a los apostadores consultar la información de forma rápida y segura. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la confianza en el juego.
El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades para adaptarse a diversos presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:
Esta variedad hace que el sorteo sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.
Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su popularidad en varias regiones del país.
Para cobrar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Con procesos claros y regulados, el Sinuano Día reafirma su posición como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.