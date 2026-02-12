La lujosa vida que llevaba modelo culpable de lavar 31 millones de dólares en Estados Unidos

La imagen pública de la colombiana Valentina Forero Álvarez estaba asociada al modelaje, los viajes y una vida rodeada de comodidades en el Eje Cafetero. Sin embargo, detrás de esa fachada, las autoridades estadounidenses la señalan de haber encabezado una red internacional que habría lavado más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero de ese país.

Forero Álvarez, de 33 años y oriunda de Armenia, Quindío, se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero ante una corte federal en el Distrito Norte de Georgia. La mujer fue capturada el 23 de noviembre de 2023 en la capital quindiana por agentes del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dijín e Interpol, y posteriormente extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025.

Según el Departamento de Estado, la colombiana lideraba una “sofisticada organización criminal transnacional” que utilizaba mensajeros para movilizar grandes sumas de efectivo en bolsas y cajas de zapatos. El dinero era consignado en cuentas bancarias en Georgia y en al menos otros 14 estados, entre ellos Florida, Texas, Nueva York y California.

Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2,9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema solo en el norte de Georgia. De acuerdo con la investigación, los mensajeros actuaban bajo la coordinación directa de Forero, quien además gestionaba trámites de visas de turista para facilitar su ingreso a territorio estadounidense y supervisaba los soportes de cada movimiento financiero.



Valentina Forero Álvarez. Foto: Redes sociales

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg aseguró que la red “explotó el sistema financiero” para ocultar recursos del narcotráfico y advirtió que quienes intenten esconder sus delitos mediante entramados internacionales serán llevados ante la justicia.

Mientras la estructura operaba, Forero llevaba una vida de lujos en Colombia. Las autoridades le incautaron seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, bienes avaluados en aproximadamente 7.300 millones de pesos.

Además, estaría detrás de varias empresas fachada, registradas a nombre de familiares y allegados, entre ellas On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc., Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc. Para la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, estas compañías eran utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos obtenidos por la venta de estupefacientes en el exterior.

Actualmente, Valentina Forero Álvarez permanece bajo custodia federal y será sentenciada el próximo 20 de mayo de 2026 por el juez Steven D. Grimberg. Tras admitir su responsabilidad, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos.