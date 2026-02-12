En vivo
Blu Radio  / Mundo  / La lujosa vida que llevaba modelo culpable de lavar 31 millones de dólares en Estados Unidos

La lujosa vida que llevaba modelo culpable de lavar 31 millones de dólares en Estados Unidos

La joven se declaró culpable en EE. UU. por liderar una red que movía millones del narcotráfico con empresas fachada y mensajeros en 14 estados; sería condenada en mayo.

