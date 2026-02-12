AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a Colombia

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó que la estrategia comercial de Estados Unidos, basada en acuerdos arancelarios selectivos con algunos países de la región, podría generar una desventaja competitiva directa para Colombia. Esta advertencia surge especialmente por los segmentos de exportación que aún enfrentan un arancel del 10 %.

Según la asociación, este arancel impacta al 28 % de la canasta exportadora colombiana, por lo que el país debería acelerar una agenda comercial que permita reducir este porcentaje para evitar quedar rezagado frente a economías que ya avanzan o podrían avanzar en esquemas preferenciales. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, en cuanto a los riesgos regionales, Guatemala y El Salvador, se presentan como fuertes competidores para Colombia.

Lacouture advirtió que Guatemala podría desplazar a Colombia en sectores como la agroindustria y las manufacturas ligeras, especialmente en azúcares y confitería, bebidas y licores, calzado, cuero y marroquinería, fibras sintéticas e insumos industriales. En el caso de El Salvador, señaló una consolidación de ventajas en sectores intensivos en mano de obra, como confecciones y la cadena textil, así como en preparaciones alimenticias, bebidas, azúcares y confitería.

Incluso presentan desventajas productos exentos de arancel, como el café, ese país gana certidumbre regulatoria y comercial para posicionarse como proveedor regional. Sin embargo, más allá de Guatemala y El Salvador, AmCham señaló que los acuerdos preferenciales que Estados Unidos estaría avanzando con otros países, como Argentina y Ecuador, pueden deteriorar el trato preferencial relativo de Colombia, al pasar de un entorno neutral a uno asimétrico.



A este escenario se suma el ajuste de costos de las empresas estadounidenses previsto para 2026. Lacouture explicó que, aunque en 2025 el impacto del arancel fue absorbido en un 88 % por empresas y consumidores en Estados Unidos, esa capacidad se está agotando y la presión se está trasladando a los proveedores, mediante renegociaciones de precios, solicitudes de descuentos, rediseños de producto, cambios de origen y, en algunos casos, sustitución de proveedores. Para la asociación, mientras 2025 fue un año de resiliencia, 2026 estará marcado por procesos de renegociación.

Otro componente que eleva la advertencia de la asociación, es el uso de la política de la seguridad nacional como marco operativo de la política comercial estadounidense. En este contexto, Estados Unidos prioriza sectores como infraestructura estratégica, energía, datos y redes, minerales críticos y esquemas de nearshoring y friendshoring, factores que inciden tanto en inversión como en decisiones de compra y que pueden generar fricciones si no existen estándares, control de riesgos y trazabilidad.

Finalmente, AmCham identificó oportunidades para Colombia en sectores como cacao, café y sus derivados, preparaciones alimenticias, frutas y preparaciones de hortalizas, material eléctrico y plásticos, así como en autopartes, textiles y confecciones, componentes para energías renovables y servicios TI, BPO y KPO, siempre que el país fortalezca el cumplimiento de estándares, la calidad, la continuidad de la oferta y las entregas a tiempo.

