Dimayor confirma nueva fecha para Santa Fe vs. Atlético Nacional tras aplazamiento

A raíz de los problemas que presentó la cancha de El Campín tras el concierto homenaje a Yeison Jiménez y las lluvias en la ciudad, Sencia (administrador del recinto) y Dimayor aplazaron el duelo que estaba programado para el 7 de febrero entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Sin embargo, este 12 de febrero, Dimayor confirmó la nueva fecha y horario que se disputará este duelo, correspondiente a la quinta fecha, en el estadio Nemesio Camacho El Cmapín entre cardenales y verdolagas.

Atlético Nacional X: @nacionaloficial

Santa Fe vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026: esta es la nueva fecha

Dimayor confirmó a través de un comunicado que este duelo se llevará a cabo el próximo el 25 de febrero a las 7:30 de la noche. Este se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, días antes de que se realice otro concierto en el coloso de la 57, esta vez de música popular el día 28.

Este duelo será un reencuentro especial para Pablo Repetto que tuvo pasado en el cuadro verdolaga y salió del cargo de un momento a otro tras una reunión Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, en 2024, que dio paso a la llegada del mexicano Efraín Juárez.



Pablo Repetto, campeón de Superliga con Santa Fe X: @SantaFe

Historial entre Santa Fe y Atlético Nacional

El 'clásico rojiverde' se ha convertido en uno de los más queridos del fútbol colombiano en más de 40 años de disputas. En total, se han enfrentado en 269 ocasiones con una 'paternidad' marcada por parte de Atlético Nacional con 113 victorias y solo 77 de Independiente Santa Fe.

Una rivalidad que tomó fuerza por algunas finales entre ambos equipos, de Liga y SuperLiga, al igual que el buen momento de ambos equipos entre 2010 y 2017 en donde eran los más protagonistas en Colombia a nivel internacional, en donde lograron la Copa Libertadores y Sudamericana.