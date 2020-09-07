En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Dimayor

Dimayor

Pensión de futbolistas colombianos
Fútbol Colombiano

¿Y sus derechos? Más de 1.000 exfutbolistas pelean por su pensión en Colombia

Atlético Nacional y Abelardo De La Espriella.jpg
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional se vería perjudicado por la posesión de Abelardo De La Espriella

Dimayor.jpg
Fútbol Colombiano

Revelan el acuerdo parcial entre Dimayor y clubes por los derechos de TV

FOTO JUGADORES BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Atlético Bucaramanga actualiza estado médico de tres jugadores: Mosquera se lesionó

Liga BetPlay (1).jpg
Fútbol Colombiano

No ha empezado la Liga BetPlay y ya se aplazó partido por insólita razón

Dimayor.jpg
Fútbol Colombiano

Dimayor se pronunció ante protesta de ocho clubes del fútbol colombiano: esto dijo

DIMAYOR.jpg
Fútbol

Clubes exigen revolcón en el fútbol colombiano por derechos de TV: "Limita la capacidad de competir"

Carlos Ortega, en medio de polémica por denuncias del DIM
Fútbol Colombiano

Dimayor implementará nuevas reglas arbitrales en todos sus torneos: estos son los cambios

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.jpg
Fútbol Colombiano

Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Nacional y Junior

Fabián Sambueza, jugador del Atlético Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Fabián Sambueza asumió responsabilidad por eliminación de Atlético Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad