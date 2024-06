La ilusión de un pueblo que sueña con la primera estrella del Atlético Bucaramanga

La ilusión del Atlético Bucaramanga y su fiel afición está en su punto más alto. Mañana, en el icónico estadio El Campín de Bogotá, el equipo 'Leopardo' se enfrentará a Independiente Santa Fe en la final de la Liga BetPlay 2024-I. Este partido podría marcar un hito en la historia del club santandereano, que busca su primera estrella después de 75 años de fundación.

Tras ganar 1-0 el partido de ida en la capital santandereana, el Atlético Bucaramanga llega con una leve ventaja, pero consciente de que aún faltan 90 minutos decisivos para lograr la gloria. La emoción es palpable en cada rincón de Santander, donde los hinchas, llenos de esperanza, sueñan con ver a su equipo coronarse campeón por primera vez.

“Tengo la fe y la ilusión de que la estrella se llegará a territorio santandereano. Confiamos mucho en que los jugadores la van a dar toda en el partido de mañana”, expresó Saúl Barrera, uno de los seguidores Leopardos.

#TopBlu Presidente de Bucaramanga confirma boletas visitantes para final vs. Santa Fe en El Campín #VocesySonidos https://t.co/z2VjsT6dGj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 14, 2024

“Es desbordante la actitud positiva que hay entorno al Atlético Bucaramanga. Todos queremos que el Bucaramanga sea campeón, incluso el país entero quiere que el Bucaramanga sea campeón; los únicos que están en contra ahorita son los de Santa Fe, pero de resto todos estamos con el Bucaramanga”, acotó Carlos Guayabán, otro de los hinchas santandereanos.

El entrenador Rafael Dudamelha logrado conformar un equipo sólido y competitivo, destacándose durante todo el torneo. El camino no ha sido fácil, pero el Bucaramanga ha demostrado un rendimiento excepcional, clasificando primero en la fase de grupos y superando con éxito los cuadrangulares finales. Ahora, todo el esfuerzo de la temporada se reduce a este último y crucial encuentro.

#Video Así fue la despedida de hinchas al Atlético Bucaramanga que viajó a Bogotá por su primera estrella #MañanasBlu https://t.co/U0v2fO40Uz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 13, 2024

El entorno en Bucaramanga y en Santander es abrumador. En los últimos días se respira fútbol en el ambiente y el cariño de los hinchas ha sido demostrado de innumerables formas. El gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que se entregarán 23.000 boletas para que los aficionados puedan ingresar al rebautizado estadio Américo Montanini y disfrutar del partido a través de 6 pantallas gigantes que se instalarán en el escenario deportivo.

Dudamel, DT del Bucaramanga, revela que ha entrenado penales para la final https://t.co/w7cap4rusI #BlogDeportivo — Blog Deportivo (@blogdeportivo) June 13, 2024

Este sábado, el pitazo inicial no solo dará comienzo a un partido de fútbol, sino que será el detonante de emociones contenidas durante décadas. Para Bucaramanga, este partido es más que un juego; es la oportunidad de saldar una deuda histórica con su afición y de convertir los sueños en realidad. “Ya es hora de que no la ganemos, no la meremos… la hemos sufrido mucho”, expresó con sentimiento José Luis Parra, otro hincha ‘Leopardo’.

De acuerdo con el itinerario del Atlético Bucaramanga, el equipo retornará a la capital santandereana el próximo domingo. La ilusión de todo el pueblo santandereano es que ese día el ‘Leopardo’ aterrice con el trofeo de campeón, ese mismo que le dará derecho a bordar su primera estrella en la camiseta y participar en la Copa Libertadores.