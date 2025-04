No todo es cierto: claves para informarse bien sobre salud en redes sociales

En la era digital, donde las redes sociales se han convertido en fuentes de consulta casi obligadas, la información de salud ha encontrado un nuevo escenario de difusión. Sin embargo, no toda esa información es veraz ni está sustentada en evidencia científica.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la creciente amenaza de la "infodemia", definida como una sobrecarga de información, muchas veces falsa o engañosa, que se disemina con rapidez y dificulta que las personas accedan a fuentes confiables.

Según este organismo, más del 50% de los contenidos sobre salud que circulan en redes sociales carecen de sustento científico comprobado, lo que representa un riesgo real para la toma de decisiones informadas sobre el bienestar personal.

En Colombia, esta situación no es ajena. Frente a este panorama, Angélica Salgado, magíster en farmacología de la Universidad Manuela Beltrán, advierte sobre los riesgos de seguir consejos médicos no profesionales que abundan en plataformas como TikTok o Instagram y las claves para informarse bien.

"Desafortunadamente, el uso de las redes sociales le ha dado foco a muchas personas que no tienen la formación y la capacitación como para dar información verídica", señala Salgado en entrevista con Blu Radio, alertando sobre una tendencia cada vez más peligrosa: la automedicación impulsada por contenido viral.

Uno de los puntos más críticos que destaca Salgado es la generalización de los consejos médicos. A través de vídeos cortos y estéticamente atractivos, se presentan productos o rutinas que supuestamente benefician a todos. Pero eso está lejos de ser cierto.

"Ese video es genérico y hace pensar a todos que ese producto es milagroso, que le sirve a todo el mundo y eso no es cierto", afirma. El cuerpo humano tiene necesidades particulares que dependen de múltiples factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y las condiciones médicas preexistentes. Incluso el simple consumo de agua puede volverse contraproducente si se hace sin control.

Claves para informarse bien sobre salud en redes sociales

La clave para informarse correctamente sobre salud en redes sociales es saber a quién se escucha y cómo se comunica la información.

Es importante que si yo estoy buscando información sobre la piel, busque un dermatólogo [...] Si estoy buscando información sobre ejercicio, buscaré al médico del deporte o al fisioterapeuta Angélica Salgado, magíster en Farmacología

Pero no basta con que quien hable tenga un título profesional. “Debe hablarme con evidencia científica, debe hablarme con calidad en la información. No puede ser solo una opinión”, puntualiza. La ciencia no se sustenta en experiencias personales aisladas, sino en estudios controlados y validados, señaló Salgado.

Salgado también recalca la necesidad de un consumo responsable de contenido. Aunque puede despertar curiosidad o interés, un video en redes no sustituye la consulta médica..

Puedo tener una pregunta para mi próxima consulta, puedo tener incluso un interés en tal vez acercarme a algún tipo de tratamiento, pero no puedo pensar que al haber esa propuesta es la respuesta para mí Angélica Salgado

La salud es un proceso complejo que no se puede reducir a soluciones virales. “La nutrición no se trata solo del alimento y sus nutrientes, sino de la sensación y la relación que yo tengo con la comida, de las cantidades y de las necesidades que yo tengo”, añade, recordando que cada organismo es único.

Por lo tanto, la facilidad con la que se comparte contenido en redes sociales obliga al usuario a ejercer un rol activo y crítico. Identificar las fuentes, verificar la formación del emisor y desconfiar de los mensajes absolutistas o milagrosos son medidas básicas para proteger la salud. La automedicación, los remedios caseros mal aplicados y el seguimiento ciego a influenciadores no especializados pueden tener consecuencias irreversibles.

"Nos estamos poniendo en riesgo", concluye Salgado. "La responsabilidad es de todos: de quienes crean contenido, pero también de quienes lo consumen".