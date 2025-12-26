Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El chance Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta mezcla de números, astrología y azar ha despertado el interés de miles de jugadores que buscan una alternativa diferente a los sorteos convencionales. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se caracteriza por una mecánica simple y flexible que permite múltiples combinaciones en cada jugada. Para participar, el jugador debe elegir un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las probabilidades de acierto. Además, el apostador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con estas características, el Chance Super Astro Sol continúa consolidándose como una opción atractiva, confiable y diferente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, combinando facilidad de juego, horarios accesibles y un formato innovador que atrae a miles de participantes cada día.