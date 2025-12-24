Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que fusiona el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Este formato, que mezcla números, astrología y suerte, ha captado la atención de miles de jugadores que buscan una alternativa distinta a los sorteos convencionales. Además, el evento puede seguirse en tiempo real, ya que el sorteo se transmite en vivo para todo el país, lo que aumenta la expectativa y la emoción entre los apostadores.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 24 de diciembre de 2025



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se caracteriza por una mecánica simple y flexible que permite múltiples combinaciones en cada jugada. Para participar, el jugador debe elegir un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las probabilidades de acierto. Asimismo, el apostador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.



Valor de las apuestas

Uno de los grandes atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una fotocopia legible. El proceso varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con estas características, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una opción atractiva, confiable y diferente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, combinando facilidad de juego, horarios accesibles y un formato innovador que atrae a miles de participantes cada día.