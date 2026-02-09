En vivo
Director del PAE responde a alertas de la Contraloría y advierte caída en la cobertura del programa

Tras los hallazgos fiscales sobre el Programa de Alimentación Escolar, la dirección del PAE reconoció una reducción en la cobertura pese al aumento del presupuesto y anunció mayor vigilancia a las entidades territoriales.

Ministerio de Hacienda anuncia recursos para el PAE en Chocó, pero persiste el déficit nacional
Ministerio de Hacienda anuncia recursos para el PAE en Chocó, pero persiste el déficit nacional
Foto: Gobernación del Huila.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

