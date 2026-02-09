En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El PAE está bajo la lupa de la Contraloría: alertan más de $53.000 millones en hallazgos fiscales

El PAE está bajo la lupa de la Contraloría: alertan más de $53.000 millones en hallazgos fiscales

El ente de control reveló graves irregularidades en la ejecución del PAE tras identificar millonarios hallazgos en auditorías realizadas durante 2025 a recursos ejecutados en 2024 y vigencias anteriores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad