La Contraloría advierte un desfinanciamiento de 1,3 billones en el PAE

Al día de hoy, alrededor de 1,6 millones de estudiantes no son beneficiarios de los servicios del PAE. La Contraloría General de la República presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política del Programa de Alimentación Escolar (PAE), conclusiones que preocupan a la entidad tras las grandes falencias que se evidencian en el desarrollo de este programa, las cuales han tenido efectos directos en el acceso a la alimentación de niñas, niños y jóvenes de las instituciones públicas de todo el país.

La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado deficiencias en los mecanismos de supervisión, desfinanciación y control como uno de los problemas más recurrentes en la implementación del PAE.

Durante el 2025, el PAE benefició a 5.571.156 estudiantes, representando un valor de 5,27 billones de pesos. Sin embargo, el desfinanciamiento es una de las problemáticas recurrentes que afectan a más de 1.282.089 estudiantes que no hacen parte de los beneficiarios.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

En medio de labores de vigilancia realizadas por la Contraloría, se registraron entre 2024 y 2025, 30 hallazgos fiscales que representan 7.974 millones de pesos. El 48 % del valor total responde a sobrecostos, mientras que el 47 % a pagos que se realizaron sin algún soporte de ejecución. Desde el año 2020 hasta el primer semestre de 2025 ya se registran 813 hallazgos, de los cuales 185 hacen referencia a incidencia fiscal y representan un valor de más de 55.000 millones de pesos.



En medio de un comunicado, la Contraloría aseguró que la desigualdad es notable en regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur: “Aunque el PAE presenta una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten disparidades significativas entre regiones, asociadas a factores geográficos, socioeconómicos y de inseguridad alimentaria”.

Entre los departamentos más afectados se encuentran Amazonas, Casanare y Guaviare, donde la cobertura no alcanza ni el 50 % de la población estudiantil. La situación es particularmente crítica en entidades territoriales certificadas en educación, como Sahagún, que solo cubre aproximadamente el 23 % de los estudiantes del sector oficial.

PAE. Foto: suministrada

La cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia alcanzó el 79 % de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en 2023. No obstante, esta cifra esconde una realidad preocupante: más de la mitad de los departamentos del país, 19 en total, se encuentran por debajo del promedio nacional.

Publicidad

En 2023, más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes no recibieron el servicio de alimentación escolar durante su jornada académica, lo que se constató en los hallazgos de las auditorías de cumplimiento realizadas por la CGR y en los reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).

Problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente también son problemáticas que se presentan. La infraestructura y las condiciones de preparación de los alimentos también son un tema de preocupación para la CGR.

A pesar de estos desafíos, según análisis académicos, se evidencia una disminución significativa de la deserción escolar, entre el 10 % y el 25 %, lo que refuerza la tesis del impacto positivo del PAE en la permanencia estudiantil. La Contraloría menciona que este programa ha generado mejoras en el rendimiento académico y la retención escolar, al reducir los índices de deserción y repetición de grado.

Publicidad

Frente a todo el análisis, la Contraloría pide que se tomen medidas que permitan el cumplimiento de las políticas del PAE y se garantice el desarrollo de los colombianos desde los más pequeños.