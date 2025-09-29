Nuevo reclamo del gobernador de Santander a Mineducación por recursos para el PAE

La financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander escaló a un fuerte intercambio en redes sociales entre el gobernador Juvenal Díaz y funcionarios del Gobierno Nacional, incluido el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El cruce de mensajes se originó a raíz de una publicación del ministro Rojas Medellín en la plataforma X, dirigida al presidente Gustavo Petro, sobre la entrega de obras educativas en el Catatumbo. El gobernador Díaz citó el trino y aprovechó para lanzar un nuevo y vehemente reclamo.

"Ministro, ¿y los niños vulnerables de Santander?, quienes por su indolencia y falta de cumplir la orden de universalidad se van a quedar sin PAE. Son aproximadamente 50.000 niños que usted va a dejar por fuera del programa. Concentrémonos en nuestros problemas, después ayudamos a otras latitudes", escribió el mandatario.

Ministro, ¿y los niños vulnerables de Santander? , quienes por su indolencia y falta de cumplir la orden de universalidad se van a quedar sin PAE. Son aproximadamente 50.000 niños que usted va a dejar por fuera del programa. Concentrémonos en nuestros problemas, después… https://t.co/Xl6Ulpqmxm — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 28, 2025

La respuesta al Gobernador no se hizo esperar, llegando desde la cuenta del director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Sebastián Rivera Ariza, quien calificó la afirmación de Díaz como "irresponsable e irrespetuosa".



"Señor Gobernador. Es irresponsable e irrespetuosa su afirmación. No desinforme. Quien con sus anuncios va a poner en riesgo la alimentación escolar es usted (lo que lo llevaría a violar la ley). Léase la Ley 2167 de 2021, Artículo 2°, parágrafo 2. Ninguna de las partes corresponsables de financiar el PAE pueden desfinanciarlo. Los recursos del gobierno nacional están garantizados para el 2026. Esperamos que la gobernación cumpla la ley", increpó Rivera Ariza, trasladando la responsabilidad de la posible desfinanciación a la Gobernación.

Señor Gobernador. Es irresponsable e irrespetuosa su afirmación. No desinforme. Quien con sus anuncios va a poner en riesgo la alimentación escolar es usted (lo que lo llevaría a violar la ley). Léase la Ley 2167 de 2021, Artículo 2°, paragrafo 2. Ninguna de las partes… https://t.co/EOOIVEBC2C — Sebastián Rivera Ariza (@SebasRiveraAr) September 28, 2025

Este nuevo episodio de la confrontación por el PAE no es aislado. A mediados de septiembre, el gobernador Juvenal Díaz ya había cuestionado públicamente al Ministerio de Educación por lo que considera una asignación presupuestal desproporcionadamente baja por parte de la Nación para Santander.

En ese momento, el mandatario expuso que, para garantizar el 100% de la cobertura del programa en los municipios no certificados (una inversión que ronda los $192.000 millones), la Gobernación destina más de $160.000 millones, mientras que el Gobierno Nacional solo aporta alrededor de $31.000 millones.

Publicidad

"Nosotros recibimos el 17,3% del Gobierno Nacional. ¿Será que los niños de Santander no tienen derecho al PAE?", cuestionó Díaz en ese entonces, pidiendo que Santander fuera "equiparado en porcentaje con los demás departamentos".

La preocupación del Gobernador se centra en la reducción de las regalías, fuente con la que el departamento ha cubierto una parte significativa del programa, advirtiendo que esta situación pone en riesgo la universalidad del PAE.

Desde el Ministerio de Educación, a través de la cuenta oficial de PAE Colombia, han insistido en que han cumplido con la Ley 2167 de 2021, que obliga a aumentar anualmente los recursos en términos reales. La cartera destacó que los aportes nacionales han crecido: de $25.453 millones en 2022 a $32.469 millones en 2025 y una proyección de $34.087 millones para 2026.

Publicidad

"La Gobernación decidió financiar parte importante del programa con regalías, pero ante la disminución de esas fuentes es necesario encontrar alternativas de financiación. Solo con el esfuerzo conjunto de Nación y Departamento ha sido posible mantener la universalidad del PAE en Santander en los últimos cuatro años", puntualizó el Ministerio, instando al departamento a buscar nuevas fuentes para mantener el programa.