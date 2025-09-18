Gobernador de Santander reclama a Mineducación mayores recursos para el PAE

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lanzó un fuerte reclamo al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por lo que considera una asignación insuficiente de recursos del Gobierno Nacional para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario señaló que mientras la Nación aporta alrededor de $31.000 millones, la Gobernación destina más de $160.000 millones para garantizar el 100% de cobertura del programa en los municipios no certificados del departamento.

“No estamos pidiendo que nos dé más que a otros, solo que nos equiparen en porcentaje con los demás departamentos. Nosotros recibimos el 17,3% del Gobierno Nacional. ¿Será que los niños de Santander no tienen derecho al PAE?”, cuestionó Díaz.

El reclamo del gobernador también se extendió a través de su cuenta en X, donde escribió: “(…) lo invito a que apoye el PAE de Santander, cubrimos el 100 % (192.000 millones) con un apoyo del 17.3% del Gobierno Nacional, porcentaje muy por debajo del apoyo a otros departamentos, ya se lo hemos dicho de muchas maneras, con la reducción de las regalías corre riesgo la universalidad del PAE en Santander no vaya a dejar a los niños más pobres sin comida”.

La respuesta no tardó en llegar desde el Ministerio de Educación, a través de la cuenta oficial de PAE Colombia. La cartera aseguró que los recursos nacionales para Santander han venido aumentando: en 2022 fueron 25.453 millones, en 2025 alcanzan los 32.469 millones y en 2026 llegarán a 34.087 millones.

“El Gobierno Nacional ha cumplido con la Ley 2167 de 2021, que ordena aumentar cada año los recursos del PAE en términos reales. La Gobernación decidió financiar parte importante del programa con regalías, pero ante la disminución de esas fuentes es necesario encontrar alternativas de financiación. Solo con el esfuerzo conjunto de Nación y Departamento ha sido posible mantener la universalidad del PAE en Santander en los últimos cuatro años”, precisó el Ministerio.