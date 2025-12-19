En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz le envió mensaje a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial: "Estoy tranquilo"

Luis Díaz le envió mensaje a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial: "Estoy tranquilo"

El duelo entre Colombia y Portugal es el más esperado por los hinchas tricolor para el Mundial 2026. Pero para los futbolista también será algo especial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad