Luis Díaz le envió mensaje a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial: "Estoy tranquilo"

El 27 de junio de 2026 será una fecha especial para los hinchas de la Selección Colombia, pues ese día se enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo por primera vez en su historia por el marco de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Pero este acontecimiento no ha sido especial para los hinchas, sino para los propios futbolistas que esperan lograr una victoria ante un rival de peso como la selección lusa y la cual se encuentra plagada de estrellas de grandes clubes europeos, entre esas, Cristiano Ronaldo, capitán y leyenda del equipo.

Colombia Vs Portugal AFP

El mensaje de Luis Díaz a Cristiano Ronaldo

Aún faltan siete meses para que se lleve a cabo este partido en Miami, EE.UU., pero los futbolistas de la tricolor empiezan a calentar la previa. Uno de ellos ha sido Luis Díaz, figura del FC Bayern, que en una reciente entrevista con 'The Guardian' expresó su deseo de vencer a Portugal y le dejó un mensaje a los futbolistas lusos, en especial a CR7: "Saldrán a buscar la victoria en el Mundial".

"Ahora, si se dan cuenta, ven un equipo feliz, tranquilo, unido, donde todos perseguimos el mismo objetivo y eso me encanta. Ese partido va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; además, tienen a otro buen futbolista como Bruno Fernandes, en fin. Va a ser un partido disputado. Ahora, hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que, obviamente, buscaremos la victoria", fueron las palabras de Díaz, asegurando su "tranquilidad".



Luis Díaz // Foto: AFP

El historial entre Colombia y Portugal

Hasta el momento nunca se han enfrentado en una competencia ni oficial ni amistosa, por ende, este choque ante los lusos será especial en la historia de la Selección Colombia y más con el enfrentamiento con una leyenda del nivel de Cristiano Ronaldo.