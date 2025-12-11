Ir al partido Colombia vs. Portugal le costaría igual que un viaje de una semana en Europa

El duelo Colombia vs. Portugal es el más esperado por los hinchas Tricolor en la fase de grupos del Mundial 2026. Un choque que, por primera vez, se dará entre ambas selecciones y miles de personas comenzaron a buscar el costo de tiquetes, hospedaje y, por supuesto, boletos en Miami, sin embargo, esto no saldrá nada barato.

Trofeo del Mundial 2026 // Foto: AFP

Esto costará ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Previo al sorteo del Mundial, los precios de boletería para los partidos de fase de grupos se mantenían en el precio regular expuesto por la FIFA:



Categoría 1: 700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente).

700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente). Categoría 2: 500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente).

500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente). Categoría 3: 265 dólares (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente).

Sin embargo, luego de confirmarse los choques de manera oficial, todos los precios se dispararon y, por lo menos, el choque entre Colombia y Portugal se incrementó hasta en un 700 % (contando portales de reventa), según el diario The Athletic, en donde se han encontrado precios de hasta 3.000 dólares (10.000.000 de pesos colombianos) para poder ingresar a este encuentro.

Al igual que los vuelos desde Bogotá a Miami se dispararon en diferentes aerolíneas como los precios de hoteles en esta zona de Florida. Por ejemplo, hay precios de hasta 6 millones de pesos por un solo vuelo en compañía como Avianca, o en Latam de hasta $4 millones.

En ese orden y sin contar precios de hospedaje (que varían de acuerdo al hotel), un viaje desde Bogotá para ver este encuentro -el más económico- podría salir en mínimo 6-7 millones de pesos, mientras que si se busca los mejores asientos y condiciones de hasta 15-16 millones de pesos.



Colombia Vs Portugal AFP

Esto podría hacer con lo que cuesta Colombia vs. Portugal

La millonada que costará ver el duelo entre colombianos y portugueses le permitiría comprarse alguna de las siguientes cosas:



Play Station 5 (8)

PC Gamer (3)

Iphone 17 Pro Max (2).

Un viaje todo pago a Europa durante una semana visitando países como Francia, España, Países Bajos, Alemania, Bélgica e Italia.

Hasta 5 pases creyentes del Festival Estéreo Picnic.

Una moto de bajo cilindraje.

Dos semestres en algunas universidades.

Entre otras cosas.

¿Cuándo y en dónde se disputará el duelo Colombia vs. Portugal?

Este duelo quedó programado para el 27 de junio de 2026 en el Hard Rock de Miami a las 7:30 de la noche. Partido que corresponderá a la fecha tres de la fase de grupos del Mundial 2026.