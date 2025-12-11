Ir al partido Colombia vs. Portugal le costaría igual que un viaje de una semana en Europa

Publicidad
El duelo Colombia vs. Portugal es el más esperado por los hinchas Tricolor en la fase de grupos del Mundial 2026. Un choque que, por primera vez, se dará entre ambas selecciones y miles de personas comenzaron a buscar el costo de tiquetes, hospedaje y, por supuesto, boletos en Miami, sin embargo, esto no saldrá nada barato.
Previo al sorteo del Mundial, los precios de boletería para los partidos de fase de grupos se mantenían en el precio regular expuesto por la FIFA:
Sin embargo, luego de confirmarse los choques de manera oficial, todos los precios se dispararon y, por lo menos, el choque entre Colombia y Portugal se incrementó hasta en un 700 % (contando portales de reventa), según el diario The Athletic, en donde se han encontrado precios de hasta 3.000 dólares (10.000.000 de pesos colombianos) para poder ingresar a este encuentro.
Al igual que los vuelos desde Bogotá a Miami se dispararon en diferentes aerolíneas como los precios de hoteles en esta zona de Florida. Por ejemplo, hay precios de hasta 6 millones de pesos por un solo vuelo en compañía como Avianca, o en Latam de hasta $4 millones.
En ese orden y sin contar precios de hospedaje (que varían de acuerdo al hotel), un viaje desde Bogotá para ver este encuentro -el más económico- podría salir en mínimo 6-7 millones de pesos, mientras que si se busca los mejores asientos y condiciones de hasta 15-16 millones de pesos.
La millonada que costará ver el duelo entre colombianos y portugueses le permitiría comprarse alguna de las siguientes cosas:
Este duelo quedó programado para el 27 de junio de 2026 en el Hard Rock de Miami a las 7:30 de la noche. Partido que corresponderá a la fecha tres de la fase de grupos del Mundial 2026.