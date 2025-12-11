En vivo
Bogotá  / Distrito aseguró más recursos para financiación del metro: 1.060 millones aprobados

Distrito aseguró más recursos para financiación del metro: 1.060 millones aprobados

El alcalde Galán confirmó que junto con el Banco Interamericano de desarrollo y el Banco Mundial se aprobaron dos créditos para seguir financiando la obra de la primera línea del metro.

