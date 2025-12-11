Distrito aseguró más recursos para financiación del metro: 1.060 millones aprobados

Avanza la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, que según el más reciente informe de la alcaldía y la empresa Metro está pasando sobre el 68,64% de ejecución. Sin embargo, hay buenas noticias para la ciudad; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que junto con el Banco Interamericano de desarrollo y el Banco Mundial se aprobaron dos créditos que suma $1.060 millones para dar continuidad a las obras.

“Con estos recursos sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del Metro para el próximo año. Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del 90% de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años.” Concluyó el alcalde.

Entre tanto, para el gerente del metro, Leonidas Narváez, es un gran avance y una muestra de avance la llegada de este crédito asegurando que con los más de 9.000 metros lineales de viaducto y más de 2.800 metros lineales de línea férrea en junio del 2026 ya se verán los primeros trenes haciendo pruebas sobre los rieles en la ciudad.

Así las cosas, aún se confirma que para seguir avanzando en este proyecto, a finales de este mes tendrá que llegar el último tren a Cartagena para completar la promesa de traer cuatro trenes completos a Colombia como se hizo en el acto de apertura cuando arribó la primera máquina desde China.

