En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Se salvó de milagro: mujer atrapada en incendio de edificio decidió rescatar primero a sus perros

Se salvó de milagro: mujer atrapada en incendio de edificio decidió rescatar primero a sus perros

La mujer, atrapada en el tercer piso de un edificio, ha sido elogiada por priorizar la seguridad de sus dos perritos y, con calma, ponerlos a salvo antes de ser rescatada. Sin embargo, en el momento de descender, estuvo a punto de caer.

Se salvó de milagro: mujer atrapada en incendio de edificio decidió rescatar primero a sus perros
Se salvó de milagro: mujer atrapada en incendio de edificio decidió rescatar primero a sus perros
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad