Se salvó de milagro: mujer atrapada en incendio de edificio decidió rescatar primero a sus perros

Un impresionante video se hizo viral en redes sociales, donde una mujer, que se encuentra en el tercer piso de un edificio en llamas, decide lanzar a sus dos mascotas antes de salvarse ella.

El hecho se registró en Filipinas, Asia, el pasado miércoles 10 de diciembre, mientras el edificio se incendiaba. Según reportes locales, el fuego comenzó en el primer piso del edificio, donde había un área de almacenamiento de poliestireno, utilizado principalmente en la producción de icopores y altamente inflamable.

En video quedó captado cómo las llamas consumían la totalidad del edificio en Filipinas. Foto: captura tomada de redes sociales

De acuerdo con medios internacionales, las primeras investigaciones apuntan a que la emergencia pudo originarse por una falla eléctrica o por una explosión generada por los materiales inflamables que se encontraban en esa zona.

El incendio, que consumió los tres pisos del edificio ocupado por H & E Industrial Inc., fue controlado sobre las 8 de la mañana. No se reportaron víctimas mortales ni heridos, aunque las pérdidas materiales fueron millonarias.



Momento exacto en el que mujer lanza a sus perros para salvarlos de un incendio

La mujer fue identificada como Ei Mei Lee Maningo, quien trabajaba y vivía en el edificio. Los dos primeros pisos funcionaban como fábrica y bodega, mientras que el tercero servía como vivienda para trabajadores del sector.



Las imágenes muestran que, pese a la densa columna de humo, Maningo permaneció en el balcón mientras seguía instrucciones de los bomberos. Aunque varios espectadores le pedían que descendiera de inmediato, ella priorizó a sus dos perros: los tomó uno por uno y los lanzó hacia un área segura antes de pensar en su propia salida.

En un momento, la mujer desapareció entre el humo, lo que generó pánico entre quienes observaban desde la calle. Segundos después reapareció y, con evidente calma, saltó la baranda del balcón para bajar por una escalera colocada por los bomberos.

Las acciones de Maningo se han viralizado en redes sociales, donde se resalta, no solo su serenidad, sino su decisión de proteger a los animales antes de ponerse a salvo. “Eligió el amor sobre el miedo. Cuando se desató el incendio, se negó a dejar a sus perros, demostrando que la familia no es solo con quienes vivimos, sino por quienes luchamos”, expresó la Fundación Reino Animal de Filipinas en una publicación a través de Facebook.