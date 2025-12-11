Esta ciudad será sede por primera vez de reconocidos premios para creadores digitales

Por primera vez en su historia, uno de los eventos más influyentes del ecosistema digital hispanohablante aterrizará en Colombia. Los Eliot Awards, considerados el reconocimiento más importante para líderes y creadores de contenido en español, anunciaron que Bogotá será la sede oficial de su primera edición en la región Andina, programada para mayo de 2026. Con once ediciones exitosas en México, la llegada de estos premios marca un hito para el país y consolida su creciente protagonismo dentro de la economía creativa digital.

De acuerdo con Influencity, en Latinoamérica existen alrededor de 18,9 millones de influencers, y solo en Colombia se estiman más de 650.000 creadores activos. Para los organizadores, este escenario convierte al país en el territorio ideal para abrir un nuevo capítulo de los Eliot.

Desde su primera edición en 2015, los Eliot Awards han sido protagonistas de la evolución digital, premiando talento en categorías como comedia, revelación del año, premio leyenda y líder digital Karen Carreño, CEO de Match Agency

Los premios llegan a Colombia con toda su esencia: la icónica alfombra amarilla, shows musicales, apariciones especiales y una fiesta privada posterior a la gala.

Los organizadores esperan más de 1.500 asistentes en una celebración enfocada en la innovación y el impacto social, cultural y económico del contenido digital. El evento servirá como punto de encuentro para crear alianzas estratégicas entre influenciadores y marcas, fortaleciendo un ecosistema que, por primera vez, se reunirá físicamente en la capital colombiana.



Bogotá, nuevo epicentro de la industria digital hispana

Con la llegada de los Eliot Awards ANDINA, Bogotá se posiciona como un punto geográfico clave para la industria del contenido digital en Hispanoamérica. Su designación como sede refuerza el rol del país en la economía creativa y abre la puerta a una nueva etapa de colaboración regional.



Panorámica de Bogotá Foto: AFP

La edición 2026 no solo celebrará el talento de los creadores: será el primer capítulo de un movimiento que promete transformar la manera en que se valora, promueve y proyecta la influencia digital en Suramérica. Colombia, ahora anfitriona, se prepara para recibir a los líderes que mueven las conversaciones, tendencias y comunidades de toda una generación.