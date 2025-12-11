En vivo
Esta ciudad será sede por primera vez de reconocidos premios para creadores digitales

Esta ciudad será sede por primera vez de reconocidos premios para creadores digitales

De acuerdo con Influencity, en Latinoamérica existen alrededor de 18,9 millones de influencers, y solo en Colombia se estiman más de 650.000 creadores activos.

