Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a ser protagonista en Colombia durante el sorteo del jueves, 11 de diciembre de 2025. Como cada jornada, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad para miles de jugadores que siguen de cerca sus resultados y mantienen viva la expectativa por acertar la combinación ganadora.

Número ganador del Paisita Noche – 11 de diciembre de 2025

Según el informe oficial del operador, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal: No se asignó animal para este sorteo.

Los apostadores pueden revisar resultados anteriores en las plataformas oficiales del juego, una herramienta útil para verificar sus apuestas y llevar un registro histórico de combinaciones.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche varía según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las modalidades de pago vigentes:



1. Aciertos por cifras finales

La uña (1 acierto – última cifra): paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata (2 aciertos – dos últimas cifras): paga 50 pesos por cada peso apostado.

2. Aciertos de tres cifras

Pleno : paga 400 pesos por cada peso apostado.

: paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

3. Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante recordar que todo premio superior a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) tiene una retención del 20 % sobre su valor total.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores seguir de cerca los resultados y vivir a diario la emoción de este juego de azar que se ha convertido en parte de la rutina en miles de hogares colombianos.