Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a ser protagonista en Colombia durante el sorteo del jueves, 11 de diciembre de 2025. Como cada jornada, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad para miles de jugadores que siguen de cerca sus resultados y mantienen viva la expectativa por acertar la combinación ganadora.
Según el informe oficial del operador, la combinación ganadora fue:
Los apostadores pueden revisar resultados anteriores en las plataformas oficiales del juego, una herramienta útil para verificar sus apuestas y llevar un registro histórico de combinaciones.
El plan de premios del Paisita Noche varía según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las modalidades de pago vigentes:
Es importante recordar que todo premio superior a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) tiene una retención del 20 % sobre su valor total.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores seguir de cerca los resultados y vivir a diario la emoción de este juego de azar que se ha convertido en parte de la rutina en miles de hogares colombianos.