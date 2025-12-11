¿Borja coquetea con Boca? El mensaje tras su salida de River que enciende las redes

Terminó la historia entre River Plate y Miguel Ángel Borja tras la decisión de Marcelo Gallardo de no contar con él para el 2026, esto debido al bajo rendimiento que tuvo el atacante colombiano en esta última etapa en el cuadro Millonario, que, incluso, los hinchas celebraron la decisión.

Por ahora, el futuro del colombiano no ha se definido y pese a sonar rumores de Cruz Azul, América de México o Tigre, además de América de Cali y Atlético Nacional, en diálogo con ESPN, el propio delantero dijo que “no hay nada definido” y esperan tomar la decisión con calma.

Miguel Ángel Borja // Foto: AFP

¿Miguel Borja se pondría la camiseta de Boca Juniors?

Para nadie es un secreto de la fuerte rivalidad que hay en Buenos Aires entre River Plate y Boca Juniors, considerado uno de los mayores clásicos en todo el mundo, siempre da de qué hablar y, por ende, un traspaso de un futbolista entre ambos clubes suele ser algo polémica y casi imposible.

Sin embargo, al ser consultado por esta posibilidad, Borja no le cerró la puerta ni a Boca ni a Juan Román Riquelme, pues “todo puede pasar”, hasta su hermano se emocionó con la posibilidad al asegurar que “es el más grande de Argentina”.



“No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca Juniors y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, dijo.

Palabras que, por supuesto, encendieron las redes sociales y causó cierta molestia en la afición de River.

Borja Foto: AFP

Así le fue a Miguel Borja en River Plate

Llegó en 2022 tras su corto paso por el Junior de Barranquilla. En total, en cuatro años, disputó 159 partidos con la camiseta de River en donde anotó en 62 oportunidades y asistió en 10. Además, fue campeón de la Liga, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.