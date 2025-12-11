En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Corte Constitucional ordena medidas por brote de tuberculosis en cárceles de Santander

Corte Constitucional ordena medidas por brote de tuberculosis en cárceles de Santander

Hacinamiento, traslados sin control sanitario y fallas estructurales agravan la emergencia carcelaria. La orden también cobija establecimientos carcelarios de Antioquia.

