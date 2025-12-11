Ídolo del Junior reveló cómo está el ánimo del equipo antes de la final de liga vs. Tolima

A pocas horas del pitazo inicial para la final de la Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima, una voz autorizada del barranquillero reveló detalles inéditos sobre el ambiente que se vive dentro del plantel tiburón, que será local este viernes en el estadio Metropolitano.

Víctor Danilo Pacheco, uno de los grandes ídolos del club y bicampeón en 1993 y 1995, habló en Blog Deportivo sobre cómo encontró al equipo en la víspera del compromiso decisivo, dejando claro que la energía y la tranquilidad predominan en la sede deportiva.



¿Cómo está el Junior?

El exjugador confesó que estuvo presente en el entrenamiento del equipo un día antes del partido, y lo que vio lo sorprendió gratamente. Explicó que en estas instancias es común que los entrenadores cierren completamente las prácticas para evitar distracciones o filtraciones, pero esta vez ocurrió lo contrario.

“La sensación fue muy buena. Vi un grupo alegre, un técnico distinto. A veces en una final todos se encierran, pero ayer vi algo diferente”, comentó.

Titi Rodríguez celebra victoria con el Junior X: @JuniorClubSA

Pero lo que más le llamó la atención fue la actitud del entrenado, del uruguayo Alfredo Arias.



“Este señor tiene una técnica impresionante. Estaba ahí jugando, haciendo cambios de ritmo, relajándose y relajando al grupo. Se veía un equipo concentrado pero tranquilo, sin esa presión que generalmente se siente en una final”, añadió.

La preocupación por Guillermo Celis: ¿llegará o no al partido?

Sin embargo, no todo es calma. Uno de los puntos de tensión previo a la final es la lesión de Guillermo Celis, pieza clave en el equilibrio del equipo y en la salida desde atrás. Pacheco reconoció que su ausencia sería un golpe grande.

“Es difícil lo que ha hecho Celis, más que todo en este cuadrangular. Es de esos jugadores que contagian, que motivan, que te obligan a correr”, afirmó.

Pacheco reveló que habló directamente con el futbolista y que este está haciendo todo lo posible para estar disponible. “Está con muchas ganas, haciendo el gran esfuerzo para poder llegar. No es fácil, es un desgarro. No tan fuerte, pero igual es un desgarro”, explicó.

El ídolo advirtió, además, que este tipo de lesiones “son traicioneras”: un jugador puede sentirse bien, pero un mal movimiento puede agravarlo y dejarlo fuera por varios meses.

La duda se mantiene: puede que no esté para el partido de ida, pero sí para la vuelta en Ibagué.