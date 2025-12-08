Junior vs. Tolima: cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay 2025-II

Ya está listos los protagonistas. El Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima jugarán la final de la Liga BetPlay 2025-II después de una emocionante definición de cuadrangulares. Vale recordar que los primeros 90 minutos se disputarán en el estadio Metropolitano y luego se dará el pitazo inicial en Ibagué, en el Manuel Murillo Toro.

Blog Deportivo conoció las fechas en las que se jugaría esta final del fútbol colombiano, pero que no cayó muy bien entre los aficionados de ambos equipos, pues no se disputarán los partidos de ida y vuelta el fin de semana, sino entre semana.



¿Cuándo se jugará la final de la liga?

A falta de la confirmación de la Dimayor, la final ida en la capital del Atlántico sería el próximo viernes 12 de diciembre y la vuelta el martes 16 del mismo mes en Ibagué.

Así las cosas, el tiburón y el pijao tendrán tres días para preparar lo que será ese primer partido que podría dar una ventaja para estar más cerca de la estrella de Navidad del fútbol colombiano.

Junior, finalista de la liga 2025 X: @JuniorClubSA

Vale recordar que, aunque el cuadrangular B ya estaba definido con una fecha de antelación, el Tolima también jugó este lunes festivo su último compromiso de esta fase y, con la base de su habitual equipo titular, derrotó por la mínima a Fortaleza con gol de Juan Torres.



Por su parte, el Junior sufrió con su derrota contra el Medellín, pero clasificó a la final gracias a la derrota de Atlético Nacional a manos del América en Cali.