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Cuba libera a 19 presos políticos en proceso de excarcelaciones anunciado esta semana, según ONG

Según la lista de PD, la mayoría de los excarcelados son ciudadanos anónimos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla y ampliamente pacíficas.

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