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"Palestina libre”: el mensaje del actor Javier Bardem en la ceremonia de los Premios Óscar

El actor Javier Bardem llevaba en su solapa la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak.

"Palestina libre”: el mensaje del actor Javier Bardem en la ceremonia de los Premios Óscar
"Palestina libre”: el mensaje del actor Javier Bardem en la ceremonia de los Premios Óscar
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

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