"Palestina libre”: el mensaje del actor Javier Bardem en la ceremonia de los Premios Óscar

El actor español Javier Bardem, se pronunció este domingo en la ceremonia de los Óscar a favor de una "Palestina libre" y pronunció un rotundo "no a la guerra" y fue así el primero de los presentadores de los premios que hizo una declarado abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

Bardemn realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega 'Sentimental value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier.

Javier Bardem: No to war. Free Palestine



Standing next to Priyanka Chopra#Oscars pic.twitter.com/w5KK6OmAyu — Surajit (@Surajit_) March 16, 2026

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969,

En la alfombra roja, Bardem se pronunció contra el conflicto. "Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo el actor a EFE a su llegada a los premios.



Javier Bardem wears the same pin he used during the 2003 Iraq War at the #Oscars:



“I'm wearing a pin that I used in 2003 with the Iraq war, which was an illegal war… and we are here, 23 years after, with another illegal war, created by Trump and Netanyahu with another lie,… pic.twitter.com/hhLnSfkOVI — Rabia İclal Turan (@iclalturan) March 16, 2026

Bardem fue categórico al decir que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está "basado en mentiras".

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal", subrayó.

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El español ya había adelantado su discurso al publicar una foto en la que aparecía con la pegatina y la chapa, de camino a la ceremonia.