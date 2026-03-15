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Una batalla tras otra arrasa en los Óscar con seis premios, incluido a mejor película

La cinta, que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo, conquistó seis de las 13 nominaciones con las que llegó a la 98ª edición de los Óscar, la mayor celebración de Hollywood.

Una batalla tras otra arrasa en los Premios Óscar con seis premios, incluido a mejor película
Una batalla tras otra arrasa en los Premios Óscar con seis premios, incluido a mejor película
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

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