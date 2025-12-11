En vivo
Política  / Veeduría exige mayor transparencia en los avales políticos

Veeduría exige mayor transparencia en los avales políticos

La Veeduría Nacional por la Verdad y la Justicia pidió revocar el aval al exsenador antioqueño Juan Diego Gómez, mencionado en investigaciones, y exigió a la Fiscalía claridad antes de las elecciones.

