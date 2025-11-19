Fiscalía niega haber sido informada de reunión entre exfuncionario de la UIAF y 'Papá Pitufo'

El año pasado se realizó en Madrid una reunión en la que participaron Isaac de León, entonces funcionario de la UIAF, y Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”.

El propósito del encuentro habría sido explorar una especie de amnistía financiera para Marín a cambio de información sobre sus actividades ilegales en los puertos del país. Sin embargo, las versiones sobre quién autorizó esta cita son contradictorias.

Fiscalía General de la Nación Foto: Google Maps

La versión del exfuncionario es que la reunión fue parte de una misión encomendada por el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía fue informada después, en un encuentro al que habría asistido la fiscal general Luz Adriiana Camargo. Pero fuentes de la Fiscalía le dijeron a este medio que Camargo nunca tuvo conocimiento de esa gestión y que, además, no tendría sentido involucrar a la UIAF en una operación de esa naturaleza.

Según esas mismas fuentes, la única línea de acción de la Fiscalía frente a Marín ha sido buscar su extradición. Explican que lo más cercano a un acercamiento fue una conversación con su abogado, Mario Iguarán, para evaluar un eventual retorno del contrabandista al país, pero esas gestiones no avanzaron ni tuvieron resultados concretos. No se descarta que la salida de este funcionario de la UIAF tuviera que ver con el intento de acercarse a Marín, quien hoy está acusado de concierto para delinquir y cohecho con fines de contrabando.