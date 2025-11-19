En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fiscalía niega haber sido informada de reunión entre exfuncionario de la UIAF y 'Papá Pitufo'

Fiscalía niega haber sido informada de reunión entre exfuncionario de la UIAF y 'Papá Pitufo'

El propósito del encuentro habría sido explorar una especie de amnistía financiera para Marín a cambio de información sobre sus actividades ilegales en los puertos del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad