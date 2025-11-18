¿Reunión con 'Papá Pitufo' habría causado la salida de uno de los asesores de dirección de la UIAF?

El pasado viernes, 6 de noviembre, mientras se conmemoraban 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, se producía la salida de uno de los más importantes asesores del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Jorge Arturo Lemus.

Se trata de Isaac De León Beltrán Pacheco, quien presentó su carta de renuncia de manera protocolaria luego de que fuera solicitada por Lemus, quien lo hizo en cumplimiento de una solicitud directa de la Casa de Nariño.

La molestia en el alto gobierno, incluso del presidente Petro, que precipitó la salida de Isaac De León Beltrán de la UIAF, está relacionada con que muy recientemente tuvieron conocimiento en la Casa de Nariño de una reunión que habría tenido el exfuncionario, el 2 de junio de 2024, en Madrid, con el zar del contrabando, Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', quien habría intentado infiltrar la campaña Petro Presidente con 500 millones de pesos que fueron entregados al catalán Xavier Vendrell y que según el presidente, fueron devueltos.

Libertad para policía (r) en caso de 'Papá Pitufo' Foto: Collage Blu Radio - archivo particular

En este punto hay diferentes versiones, porque algunas personas señalan que la reunión habría sido ordenada por el Alto Gobierno, con el fin de negociar una especie de “amnistía financiera” para el dinero y los bienes de 'Papá Pitufo', a cambio de información sobre sus actividades ilícitas, para esclarecer los sobornos que entregó a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera, así como a funcionarios de la Dian y la posible financiación que habría entregado a dirigentes políticos.



Según esa misma versión, en la reunión estuvo presente Marín, (quien para ese momento estaba en libertad) su abogado español, y el funcionario del gobierno que habría viajado financiado por el Ministerio de Hacienda. La petición del contrabandista habría sido que le permitieran el control de los puertos del país, ante lo cual, fue tajante y clara la negativa del emisario del Gobierno.

La otra versión indica que el funcionario de la UIAF que habría viajado a Madrid a reunirse con 'Papá Pitufo' lo habría hecho de manera inconsulta y que habría dicho que había sido enviado de manera directa por el Presidente de la República, algo que no correspondería a la realidad.

Blu Radio consultó directamente a Isaac De León Beltrán para preguntarle sobre este encuentro y si fue ordenado por el presidente Gustavo Petro. El exfuncionario aseguró que no podía ni desmentir ni confirmar la información.