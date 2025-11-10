En vivo
Blu Radio  / Opinión  / ¿Es conveniente para el país revisar los indultos al M-19 por el holocausto del Palacio de Justicia?

¿Es conveniente para el país revisar los indultos al M-19 por el holocausto del Palacio de Justicia?

Ibañez recordó en su discurso que el derecho internacional advierte que no pueden amnistiarse ni indultarse delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, citando entre otros, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Toma de Palacio de Justicia en 1985 por el M-19
Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas.
AFP
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

