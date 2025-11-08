En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

"El informe de seguridad del Palacio de Justicia nunca se implementó": general (r) Óscar Naranjo

El general (r) Óscar Naranjo reveló que el informe de seguridad del Palacio de Justicia, elaborado meses antes de la tragedia de 1985, “nunca se implementó” por razones administrativas.

toma-palacio-justicia-m-19-afp.jpg
Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

