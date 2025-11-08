En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “La bala que mató al presidente de la Corte vino del Estado”: libro reabre la herida del Palacio

“La bala que mató al presidente de la Corte vino del Estado”: libro reabre la herida del Palacio

El libro Perdida en el fuego es una investigación que reconstruye minuto a minuto los hechos mediante inteligencia artificial y análisis forense

toma-palacio-justicia-m-19-afp.jpg
Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad