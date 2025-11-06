En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”: alcalde de Medellín

“Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”: alcalde de Medellín

A propósito de la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia, Federico Gutiérrez señaló que Colombia debe relatar su historia con verdad y enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad