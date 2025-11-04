“M-19 es el gran responsable de Palacio de Justicia; Petro es un mentirosillo”: exmagistrado Pinilla

En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exmagistrado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia (2008), narró los hechos ocurridos hace 40 años. Según Pinilla, el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue el gran responsable de la tragedia, y su accionar no respondió a razones políticas sino a un plan de venganza financiado por el narcotráfico.

“El gran responsable de eso es el M-19, porque entró a asesinar al Palacio con una gran mentira: que iban a hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur”, afirmó Pinilla durante la entrevista.

El exmagistrado recordó que el grupo insurgente ingresó al edificio de la Corte Suprema el 6 de noviembre de 1985, asesinando a los vigilantes y al administrador del edificio, y dirigiéndose directamente al cuarto piso donde sesionaban las Salas Constitucional y Penal. “Fueron a matar a los magistrados porque Pablo Escobar los había financiado para que lo hicieran así”, sostuvo.

Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas. AFP

Financiación del narcotráfico y objetivo de la toma

De acuerdo con Pinilla, las conclusiones de la Comisión de la Verdad apuntaron a que el cartel de Medellín tuvo una participación determinante en la planificación del ataque. El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', y de la periodista Virginia Vallejo, sirvió como base para establecer los nexos entre el M-19 y Pablo Escobar.



“Pablo Escobar les dijo: les doy dinero y armas, pero ya que se van a tomar el Palacio, enséñenles a esos hijueputas de la Sala Penal y Constitucional que conmigo no se metan”, relató Pinilla. Según el exmagistrado, la operación tuvo como trasfondo el debate que en ese momento adelantaba la Corte Suprema sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, tema que afectaba directamente los intereses del cartel de Medellín.



Críticas al papel de la Fuerza Pública

Aunque Pinilla responsabiliza al M-19 por el inicio del ataque, también reconoció graves excesos cometidos por la Fuerza Pública durante la retoma del edificio. Señaló directamente al teniente coronel Alfonso Plazas Vega, a quien calificó de actuar “con un gatillo fácil”.

“El teniente coronel del Ejército dio órdenes para disparar a la loca con tanques de guerra... confesando que en combate primero se asesina y luego se averigua quién fue muerto”, aseguró. El exmagistrado indicó que tanto Ejército como Policía intervinieron sin coordinación, generando una “balacera alocada” que terminó con la vida de rehenes y guerrilleros. También recordó que once empleados de la cafetería salieron vivos del Palacio, pero posteriormente fueron desaparecidos, lo que dio origen a la condena del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.

Petro y las “verdades a medias” sobre el Palacio

En un momento de la entrevista Néstor Morales citó las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre los magistrados que supuestamente salieron vivos del baño durante la toma. Ante ello, Pinilla respondió con firmeza: “Eso es parcialmente cierto. Esas son las verdades a medias que suele decir un mentirosillo incorregible como es nuestro presidente de la República”, expresó, aludiendo a Petro por tergiversar, según él, la historia de los hechos.

El exmagistrado aclaró que el magistrado Manuel Gaona Cruz fue asesinado “por la espalda” por un guerrillero del M-19, y no por fuego del Ejército, como ha sostenido el mandatario. “A Gaona lo mata un guerrillero del M-19 cumpliendo la consigna de Escobar de acabar con los magistrados”, precisó.

Magistrado Manuel Gaona Foto: archivo particular

La deuda del Estado con la verdad

Pinilla lamentó que, a pesar de los años y de los informes producidos, el país aún no conozca toda la verdad sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue reducido a escombros. Recordó que la Comisión de la Verdad fue conformada ante la inacción de las autoridades y que incluso el entonces presidente Belisario Betancur fue “dejado al margen” por los mandos militares.

“Belisario fue convertido en un pelele... Nos dijo que había ordenado recuperar el Palacio respetando la vida de rehenes y guerrilleros, pero no supo qué hacer cuando vio la balacera”, relató Pinilla.A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, las palabras del exmagistrado Nilson Pinilla reavivan el debate sobre las responsabilidades compartidas entre guerrilla, narcotráfico, fuerza pública y Estado. Una tragedia que, como él mismo lo resumió, “sigue siendo una herida abierta que Colombia aún no ha sabido cerrar”.