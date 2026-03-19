En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / En Argentina dan por hecho la convocatoria de exBoca en la Selección Colombia

En Argentina dan por hecho la convocatoria de exBoca en la Selección Colombia

Falta poco para que Néstor Lorenzo libere la lista de convocados para los amistosos frente a Croacia y Francia, previo a la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad