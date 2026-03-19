En Argentina dan por hecho la convocatoria de exBoca en la Selección Colombia

A finales de marzo, la Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia como duelos preparatorios para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero aún el técnico Néstor Lorenzo no ha dado a conocer la lista de convocados para esta fecha FIFA.

Sin embargo, en Argentina confirmaron una bomba que sorprendió a los hinchas de la Tricolor y que de ser oficial dará mucho de que hablar, pues informaron el regreso de Sebastián Villa con el combinado nacional. Futbolista que en el pasado tuvo problemas legales por violencia intrafamiliar y contra mujeres.

Sebastián Villa Foto: AFP

¿Qué dicen de la supuesta convocatoria de Sebastián Villa?

"En Argentina tiraron la primera bomba de la convocatoria de la Selección Colombia. Desde Mendoza, el periodista que sigue a Rivadavia ha manifestado que el jugador Sebastián Villa fue convocado. De ser así, estamos enfrentados a una novedad, en caso de confirmarse", informó Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol, sobre esta noticia.

Algo sorpresivo para todos, teniendo en cuenta los problemas que tuvo el atacante en Argentina por las situaciones legales y jurídicas que atravesó en el pasado. Actualmente milita en ese país, pero su mejor etapa la vivió con Boca Juniors.



"El delantero, Sebastián Villa, fue convocado por la Selección Colombia. El jugador de Independiente Rivadavia recibió la notificación hace unas horas y su trámite de VISA fue aprobado", fue la noticia de TyC Sports sobre este caso por parte del periodista

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¿Cómo le fue a Villa con la Selección Colombia?

Recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de parte del director técnico encargado Arturo Reyes Montero para los amistosos ante Venezuela y Argentina. Debutó el 7 de septiembre de 2018 en la victoria 2 a 1 sobre Venezuela.