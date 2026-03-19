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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Mbappé enfrentará a la Selección Colombia: convocados de Francia para el partido contra la tricolor

Mbappé enfrentará a la Selección Colombia: convocados de Francia para el partido contra la tricolor

Los franceses jugarán contra la tricolor el 29 de marzo en Landover, Maryland, Estados Unidos.

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