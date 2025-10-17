Petro señala a conservadores de “genocidas” y estos le recuerdan su pasado en el M-19

Una nueva polémica desató el presidente Gustavo Petro durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y Pedro Julio Mahecha, en la tarde de este viernes en la Casa de Nariño.

En medio del discurso, el primer mandatario calificó al partido Conservador de ser culpables de un genocidio en una extraña comparación entre la guerra en Gaza y la violencia política que vivió el país durante buena parte del siglo XX.

“Ahora podemos medir en Gazas los genocidios, porque lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables, partido Conservador y sus presidentes. Podría decir Partido Liberal y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas. De tal manera y de manera tan ignorante, algunos, que terminaron pareciéndose al genocidio”.

La respuesta por parte del histórico partido fue a través de su cuenta de X en el que le acusan al presidente de que califique la historia del país por sus prejuicios, sesgos, oficios y frustraciones.



“Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que él romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar a miembros de las Altas Cortes”, se lee en la publicación del partido Conservador.

Presidente @petrogustavo en su mente, la historia de Colombia se filtra por el tamiz de sus sesgos, odios y frustraciones que refuerzan sus prejuicios.

Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si… https://t.co/lSExDdtIlt — Partido Conservador (@soyconservador) October 17, 2025

Por su parte, para el expresidente del Congreso y senador conservador Efraín Cepeda, quien ha cometido crímenes es el hoy jefe de Estado.

“El genocida es usted, usted se le olvidó cómo eliminaron, cómo asesinaron los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia. A usted se le olvidó cuando portaba armas con el M-19, que secuestraba, que extorsionaba, que realmente le produjo mucho dolor al país y usted se escuda ahora en una amnistía cuando no hubo reparación de víctimas (...) El partido Conservador ha sido un partido grande, que ha escrito la historia de Colombia de 175 años, mientras usted, hoy presidente Petro, engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores (...) No vaya a distorsionar una historia que ha sido historia de gloria solo porque impedimos a usted los excesos”, dijo Cepeda.

Desde el conservatismo concluyeron que estos ataques contra su colectividad reflejan el temor del presidente Petro de que le ganen con fuerza en las elecciones del próximo año.