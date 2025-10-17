Esta es la multa por no asistir como jurado de votación en Consejos de Juventud este 19 de octubre

Este domingo, 19 de octubre, se realizarán en el país las elecciones de los Consejos de Juventud, un mecanismo de participación, vigilancia y control de la gestión pública conformado por jóvenes entre los 14 a 28 años, según detalló la Registraduría Nacional.

Para estas elecciones, la entidad, a modo de sorteo, escoge a las personas que serán jurados de votación y que por ley deberán asistir a las mesas para acompañar el proceso electoral ese día. Dos meses antes, a cada seleccionado le debió llegar un correo notificándole su participación.



Estas son las multas y consecuencias por no asistir como jurado de votación

En caso de que los jurados no hayan visto el correo o que “sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen”, deberán pagar una multa o sanción social. La Registraduría explicó los casos:



Si son servidores públicos, se harán “acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan”.

De no serlo, les corresponderá una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Al tratarse de Consejos de Juventud, el menor de edad que sea jurado de votación y no esté este 19 de octubre en su mesa correspondiente, deberá asumir una sanción diferente.

“Deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas y el rector de la entidad educativa al que pertenece verificará el cumplimiento de esta disposición”, aseveró la Registraduría.

Mesas de Votación, referencia. Foto: registraduria.gov.co

¿Qué hace un jurado de votación?

En términos generales, los jurados de votación deberán atender todo el proceso de las votaciones. De acuerdo con la entidad, estas son las funciones:



Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10.

Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11.

Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.

Custodiar la urna.

Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.

Efectuar los escrutinios de mesa.

Registrar los resultados en los documentos electorales.

Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.

¿Dónde consultar si soy jurado de votación?

La Registraduría habilitó un botón de consulta para que todas las personas puedan buscar si fueron seleccionados para estas elecciones. Solo deberán escribir su número de cédula o identificación. Una vez lo haga, le saldrá un letrero informándole si es o no jurado de votación.

Este es el encale para consultar: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado