No habrá ley seca este fin de semana en Bogotá por elecciones a Consejos de Juventud

Para este fin de semana está programada la elección de Consejos de Juventud en Bogotá el próximo domingo 19 de octubre desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en diferentes puntos de Bogotá.

De acuerdo con esto había incertidumbre si la restricción de ley seca iba a ser aplicada en la ciudad mientras se mantenían estos comicios. Sin embargo, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguro que en Bogotá no aplicará la restricción de ley seca en los establecimientos comerciales.

Entre tanto, cabe recordar que Asobares había emitido una comunicación directa a la Alcaldía con la petición de no aplicar esta restricción los fines de semana, ya que se puede incrementar las pérdidas económicas en los sitios de rumba de la capital. Junto con esto, el alcalde aseguró que Bogotá no entrará en el grupo de ciudades o municipios que tengan la ley seca.

“Bogotá no aplica para ley seca este fin de semana”, manifestó el alcalde en una respuesta corta.



Por esto mismo, cabe recordar que el próximo domingo, 19 de octubre, desde las 8:00 de la mañana estarán abiertos los puntos de votación para llevar a cabo las elecciones de Consejos de Juventud.

Medida que se extenderá hasta las 4:00 de tarde y como lo confirmó el distrito tendrá el acompañamiento de la policía de Bogotá, gestores de convivencia y sociales de la Secretaría de gobierno, y también se hará un trabajo mancomunado con el Gobierno nacional para evitar problemas de alteración de orden público.