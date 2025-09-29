Registraduría lanza aplicación para consultar información sobre elecciones de Consejos de Juventud

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la puesta en marcha de una nueva herramienta tecnológica para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se celebrarán el próximo 19 de octubre en todo el país. Se trata de la aplicación móvil 'aVotar', disponible de manera gratuita en Google Play, App Store y versión web, mediante la cual los ciudadanos podrán consultar información clave sobre el proceso electoral.

La aplicación permitirá conocer el lugar de votación, verificar si fue designado como jurado y, en ese caso, acceder a detalles sobre el lugar, la fecha y la hora en que deberán presentarse para cumplir con esa labor. Además, ofrece la posibilidad de revisar el listado de candidatos inscritos en cada municipio o localidad, lo que busca garantizar que los jóvenes votantes ejerzan su derecho con información completa y de primera mano.

“Seguimos adoptando herramientas tecnológicas para que los colombianos estén mejor informados sobre los procesos electorales del país. Hemos desarrollado esta aplicación para que los ciudadanos tengan acceso a contenidos de primera mano sobre este mecanismo de participación juvenil y ejerzan su derecho al voto de manera informada”, señaló el registrador nacional, Hernán Penagos.

Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Registraduría

Con este nuevo mecanismo digital, la Registraduría busca acercar a la ciudadanía a los comicios juveniles, considerados una plataforma de participación democrática que fortalece la voz de los jóvenes en la toma de decisiones locales y nacionales.



Además, recientemente, la Procuraduría General de la Nación también anunció que hará una vigilancia técnica permanente al uso de estas plataformas. Para ello dispuso de un equipo especializado en manejo de datos, auditoría y sistemas de información, encargado de supervisar el control de la financiación de campañas y el software adquirido para los escrutinios por parte de la organización electoral.

La entidad aseguró que este acompañamiento tiene como objetivo garantizar transparencia, confiabilidad y trazabilidad en todas las fases del proceso electoral.