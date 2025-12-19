En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cinco muertos en ataques de EEUU contra dos presuntas narcolanchas en el Pacífico

Cinco muertos en ataques de EEUU contra dos presuntas narcolanchas en el Pacífico

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", dijo el Comando Sur en su cuenta de X.

Lancha-Pacifico.png
Nueva lancha desrruida en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad