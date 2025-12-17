En vivo
Cuatro muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' en el Pacífico

El ataque fue ejecutado bajo el marco del operativo "Lanza del Sur" y fue ordenado por el secretario de Guerra.

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico
EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico //
Foto: Comando Sur
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

