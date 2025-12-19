Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre situación en Venezuela

En vivo
Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

Consejo de Seguridad de la ONU_AFP.jpg
Consejo de Seguridad de la ONU
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

