EN VIVO | Discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela

El presidente Donald Trump comparece esta noche desde la Casa Blanca en un discurso que ha generado máxima alerta en la región. La intervención ocurre apenas horas después de que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeran una embarcación en el Pacífico y en medio de versiones que apuntan a una posible declaratoria de conflicto contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La expectativa crece tras las declaraciones de periodistas cercanos a la Casa Blanca, como Tucker Carlson, quien afirmó que el mandatario podría anunciar formalmente acciones militares directas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad energética.