Exministro Luis Fernando Velasco se entregó en Cali por escándalo de UNGRD: la foto de reseña

Exministro Luis Fernando Velasco se entregó en Cali por escándalo de UNGRD: la foto de reseña

El exministro del Interior fue reseñado en Cali tras haberse entregado para cumplir la orden de captura en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

